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اقتصاد

النجار: تنفيذ 3000 شقة ضمن مشروع سكن مصر بأكتوبر الجديدة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:01 ص
سكن مصر
سكن مصر
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آمنة عبد العظيم
قال المهندس عادل النجار رئيس جهاز تنمية مدينة أكتوبر الجديدة، إن العام المالى الجديد 2020 - 2021 يشهد تنفيذ وحدات سكنية ضمن مشروعات مختلفة بالمدينة.

وأضاف النجار فى تصريحات خاصة لـــ"صدى البلد"، أن من بين المشروعات التى سيتم تنفيذها بالمدينة وحدات ضمن مشروع الإسكان المتوسط سكن مصر بمساحة تتراوح من 106 إلى 118 متر مربع.

وتابع رئيس جهاز أكتوبر الجديدة، أن عدد الوحدات المقرر تنفيذها نحو 3 آلاف وحدة سكنية، بخلاف نحو 72 ألف شقة ضمن مشروع الإسكان الاجتماعى بالمدينة.

يذكر أن مدينة أكتوبر الجديدة من أحدث المدن التى تم البدء بها قبل نحو عامين، وتصل مساحتها لنحو 90 ألف فدان ، وتتضمن منطقة من أكبر المناطق المخصصة للإسكان الاجتماعى وهى الــ800 فدان، بخلاف مساحة نحو 3 آلاف فدان تم تخصيصها لمشروع بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص.
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