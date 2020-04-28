معاش القاصر .. النقض توضح هذه الحالة

أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو معاش القاصر.

جاء في حيثيات الحكم أنه تقضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ، بأن يقوم الوالى على رعاية أموال القاصر ، و له إدارة هذه الأموال و التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون المذكور، ولما كان المستفاد من نص المادة ١٣ من قرار وزير الخزانة رقم ٧٤ لسنة ١٩٦٥ الذى أصدره تنفيذًا لقانون التأمين والمعاشات رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ أنها خاصة بتحديد من يصرف إليه معاش القاصر، وتضمنت النص على صرفه لوالدته التى تقوم بحضانته.









وذلك إلى أن يعرض الأمر على محكمة الأحوال الشخصية و تصدر قرارها في هذا الخصوص بما تراه متفقًا مع مصلحة القاصر ، دون أن يدخل النص تغييرًا في أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ، فيسلب الجد الصحيح ولايته في شأن معاش القاصر و يضفيها على والدته ، بل لازال هذا الجد هو المسئول عن أموال القاصر بما فيها معاشه، وعليه تقديم حساب مؤيد بالمستندات عن إدارتها طبقًا لما تنص عليه المادتين ٢٦ و ٤٥ من المرسوم بقانون المشار إليه ، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة ١٣ سالفة الذكر من أن للمحكمة أن تقرر صرف المعاش لشخص آخر .









لما كان ذلك ، فإنه يكون من حق الولى الجد مراقبة الصرف على القاصر والالتجاء إلى محكمة الأحوال الشخصية لتحديد نفقة مناسبة له و إيداع ما يتبقى من المعاش لحاسبه في أحد المصارف.



