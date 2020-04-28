AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

معاش القاصر .. النقض توضح هذه الحالة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها ما هو معاش القاصر.
 
جاء في حيثيات الحكم أنه تقضى المادة الرابعة من المرسوم بقانون رقم ١١٩ لسنة ١٩٥٢ ، بأن يقوم الوالى على رعاية أموال القاصر ، و له إدارة هذه الأموال و التصرف فيها مع مراعاة الأحكام المقررة في القانون المذكور، ولما كان المستفاد من نص المادة ١٣ من قرار وزير الخزانة رقم ٧٤ لسنة ١٩٦٥ الذى أصدره تنفيذًا لقانون التأمين والمعاشات رقم ٥٠ لسنة ١٩٦٣ أنها خاصة بتحديد من يصرف إليه معاش القاصر، وتضمنت النص على صرفه لوالدته التى تقوم بحضانته.


وذلك إلى أن يعرض الأمر على محكمة الأحوال الشخصية و تصدر قرارها في هذا الخصوص بما تراه متفقًا مع مصلحة القاصر ، دون أن يدخل النص تغييرًا في أحكام المرسوم بقانون سالف الذكر ، فيسلب الجد الصحيح ولايته في شأن معاش القاصر و يضفيها على والدته ، بل لازال هذا الجد هو المسئول عن أموال القاصر بما فيها معاشه، وعليه تقديم حساب مؤيد بالمستندات عن إدارتها طبقًا لما تنص عليه المادتين ٢٦ و ٤٥ من المرسوم بقانون المشار إليه ، يؤكد هذا النظر ما نصت عليه المادة ١٣ سالفة الذكر من أن للمحكمة أن تقرر صرف المعاش لشخص آخر . 


لما كان ذلك ، فإنه يكون من حق الولى الجد مراقبة الصرف على القاصر والالتجاء إلى محكمة الأحوال الشخصية لتحديد نفقة مناسبة له و إيداع ما يتبقى من المعاش لحاسبه في أحد المصارف.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

امتنع عن دفع النفقة بالرغم من قدرته المالية .. النقض توضح

النقض توضح معنى دعوي التطليق خلعا

ذكورة الحاكم .. النقض توضح هذه الحالة

استشارات قانونية.. النقض توضح 5 حالات مختلفة للطعون.. الحجر على الأب والأم.. لائحة السفر ومصاريف الانتقال.. الأجنبي المرخص له بالإقامة والفرصة الفائتة

إجراءات المحاكمة التأديبية.. النقض توضح

القوانين لا تسرى أحكامها بأثر رجعي.. النقض توضح

ترشيحاتنا

السيسي يجتاح تويتر.. وروح 30 يونيو تسيطر على النشطاء بعد حلقة الاختيار

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

مسلسل الاختيار الحلقة 4.. ظهور خاص للفنان محمد إمام

بمكياج جذاب.. ياسمين صبري تستعرض جمالها في أحدث ظهور لها

سعر غير متوقع لـ جمبسوت أمينة خليل في برنامج رامز جلال.. صور

أحمد عادل: الخطيب ينهي أي صفقة في 18 ثانية.. وبيراميدز له تأثير سلبي على الدوري

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

الواحد آخره يهرش فى شعره بعد الفطار.. ساندي تخطف الأنظار بـ بلوزة منقطة

تعرف على السيارة الإيطالية الفاخرة المزيفة فى الصين.. صور