نسب مشاهدة ضعيفة لأغنية شيرين مش قد الهوى.. فيديو

لم تحقق اغنية " مش قد الهوى " للفنانة شيرين عبد الوهاب النجاح المتوقع ، بعد مرور اكثر من عام على طرح البومها الاخير " نساي".





وحققت الاغنية ٤ ملايين ونصف بعد مرور شهر على طرحها ، وهو رقم ضعيف مقارنة باغاني شيرين.





"مش قدى الهوى" من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:





قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه

ايه دخلك باحساسه .. البعد فيكي حلال

وانا من ساعتها بعدت .. قاللي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة