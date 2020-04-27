نسب مشاهدة ضعيفة لأغنية شيرين مش قد الهوى.. فيديو

لم تحقق اغنية " مش قد الهوى " للفنانة شيرين عبد الوهاب النجاح المتوقع ، بعد مرور اكثر من عام على طرح البومها الاخير " نساي".
وحققت الاغنية ٤ ملايين ونصف بعد مرور شهر على طرحها ، وهو رقم ضعيف مقارنة باغاني شيرين.
"مش قدى الهوى" من كلمات محمد الغنيمى، ألحان محمد رحيم، توزيع أحمد إبراهيم، وتقول كلمات الأغنية:
قالي انتي مش قد الهوي .. سيبي الهوي لناسه
ايه دخلك باحساسه .. البعد فيكي حلال
وانا من ساعتها بعدت .. قاللي من الكلام اللي بيوجع ياما بزيادة
وانا سيبته يتمادا .. اصل السكوت في الحاله دي هو ابلغ رد