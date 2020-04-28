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بين الناس

كثرة انتشار الكلاب الضالة بشارع النزهة ببولاق الدكرور يثير ذعر الأهالى

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 07:08 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن عمر محمد صالح من، سكان شارع النزهة ببولاق الدكرور محافظة الجيزة، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار الكلاب الضالة بالمنطقة.


ويقول  فى رسالته:  نعانى من الكلاب الضالة التى تعمل على بث الرعب لدى الأطفال بالإضافة إلى الإزعاج من نباحها المستمر فى الساعات المتأخرة من الليل مطالبا بحل آدمي للحد من انتشار الكلاب.


وناشد المسئولين حل المشكلة فى أسرع وقت ممكن رأفة بحال سكان المنطقة .


 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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