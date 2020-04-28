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تعليم

ننشر الرابط الرسمي لفعاليات التعليم الإلكتروني بـ تربية موسيقية حلوان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:01 ص
جامعة حلوان - صورة
جامعة حلوان - صورة أرشيفية
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كريم ناصر
تتابع جامعة حلوان تنفيذ  خطة  التعليم عن بعد حيث انه يتم  نشر المواد التعليمية للطلاب عبر صفحات فيسبوك وقنوات اليوتيوب والمواقع الخاصة بالكليات.

يأتي ذلك مع استمرار تعليق الدراسة في الجامعات، وفي إطار خطة الدولة الشاملة للتعامل مع أي تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد.

وقد أعلن اتحاد طلاب كلية التربية الموسيقية جامعة حلوان عن قناة "يوتيوب" الرسمية الخاصة بالكلية التى يتم إذاعة أغلب محاضرات الأساتذة عليها.


ويمكنك الدخول على قناة الكلية الرسمية عبر هذا الرابط.


ونشرت إدارة جامعة حلوان منصة الجامعة للتعليم الإلكترونى بعد إعلان تفعيلها بشكل رسمى عبر هذا الرابط.


جدير بالذكر أن مجلس جامعة حلوان فى حالة انعقاد مستمرة حتى يوم ٧ مايو للبحث فى اليات تقيم طلاب النقل بالجامعة وإمكانية تطبيق الامتحانات الالكترونية و المشاريع البحثية
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