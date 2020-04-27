الري: إزالة 52 ألفا و600 حالة تعد على مياه النيل منذ عام 2015

أكد محمد السباعي، المتحدث باسم وزارة الري، أنه يتم العمل خلال هذه الفترة على إزالة التعديات بمختلف أشكالها وتحرير مخالفة للمعتدي بغض النظر عن شخصه وصفته.





وأضاف السباعي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بالورقة والقلم انه بإجراءات الدولة تكون حريصة على استعادة هيبتها من خلال الإجراءات المتبعة.





وتابع المتحدث بأسم وزارة الري أن الوزارة أطلقت حملة قومية لإنقاذ نهر النيل عام 2015، وتم إزالة 52 ألفا و600 تعد على مياه النيل منذ 2015 وحتى الآن.





وأشار محمد السباعي ، أن هناك تعاون بين كافة أجهزة الدولة لإزالة أي تعديات.





وقال المتحدث باسم وزارة الري أنه تم إزالة برجين من 6-7 أدوار في محافظة المنيا.