أبو سعدة : الاستماع لبرامج تسمو بالقيم والأخلاق حق أصيل للمواطنين

أكد الدكتور حافظ أبو سعدة، عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن هناك حقوق أساسية للمواطن المصري مؤكدا انه يجب أن يكون هناك محتوى جيد وعدم تقديم له عنف وسادية بما يدمر نفسية أجيال.





وأضاف أبو سعدة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج بالورقة والقلم غبر فضائية ten إن الاستماع لبرامج تسمو بالقيم والأخلاق حق أصيل للمواطنين، ولا يصح أن يكون هناك برنامج يشيع العنف والسادية.





وتابع عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس به لجنة لمتابعة دراما رمضان، وهي الآن ترصد هذا البرنامج وتأثيره السلبي على حقوق الإنسان.





وأشار الدكتور حافظ أبو سعدة ان المجلس سيكون له موقف لمطالبة الأعلى للإعلام باتخاذ موقف تجاه برنامج "رامز مجنون رسمي"، والقناة التي يُذاع بها.





وقال عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان أن المجلس به لجنة لمتابعة دراما رمضان، وهي الآن ترصد هذا البرنامج وتأثيره السلبي على حقوق الإنسان.