AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

مكافأة العامل عن عمله بعد سن الستين.. النقض توضح

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 06:01 ص
محكمة النقض
محكمة النقض
Advertisements
محمد عبدالله
أوضحت محكمة النقض في أحد الطعون المنظورة أمامها  ما هي مكافأة العامل عن عمله بعد سن الستين.

جاء في حيثيات الحكم أنه من المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة ١٢٦ من قانون العمل الصادر بالقانون رقم ۱۲ لسنة ۲۰۰۳ - المنطبق على واقعة الدعوى - على أن ( يستحق العامل عن عمله بعد سن الستين مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من السنوات الخمس الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات الخمس التالية ).

لما كان ذلك وكان البين من الأوراق وبما لا يماري فيه طرفي التداعي أن مدة عمل المطعون ضده بعد سن الستين ست سنوات وأحد عشر يوما بأجر شهري مقداره ۸۲۰ جنيهًا فإن مكافأة نهاية الخدمة للمطعون ضده وفقا لنص المادة سالفة البيان تكون ٢٨٦٠ جنيها (٥ ×٤۱۰ جنيها + ۱ × ٨٢٠ جنيهًا).

إلا أنه لما كانت الطاعنة قد قررت بصحيفة طعنها أن المستحق كمكافأة نهاية خدمة للمطعون ضده هو مبلغ ۳۲۳۷ جنيها فلا تثريب على الأخذ بإقرارها فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وقضى للمطعون ضده بمبلغ ٣٤٤٤٠ جنيهًا كمكافأة نهاية الخدمة فإنه يكون معيبًا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الأجر الشامل ومكافأة نهاية الخدمة.. النقض توضح هذه الحالة

إسقاط حضانة الأم.. النقض توضح هذه الحالة

تذاكر السفر مجانية.. النقض توضح هذه الحالة

ذكورة الحاكم .. النقض توضح هذه الحالة

استشارات قانونية.. النقض توضح 5 حالات مختلفة للطعون.. الحجر على الأب والأم.. لائحة السفر ومصاريف الانتقال.. الأجنبي المرخص له بالإقامة والفرصة الفائتة

رصيد الإجازات للقاضي.. النقض توضح هذه الحالة

ترشيحاتنا

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

الدفاع عن مصر شرف.. عائشة الرشيد تقصف جبهة الكويتي أسامة الخشرم

نجم الأهلي السابق: حسام البدري سبب رحيلي عن القلعة الحمراء

علاج سحري من مطبخك لتورم لدغ الناموس

في ذكرى ميلاده.. حقيقة زواج نور الشريف من التونسية درة

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

AdvertisementS

يبدأ 7 مساء.. رئيس الوزراء يصدر قرارا بحظر التجول في عدة مناطق .. تعرف عليها

الرئيس السيسي يعلن حالة الطوارئ ابتداء من اليوم ولمدة 3 أشهر

أسعارهم بـ الدولار.. حذاء وحقيبة وملابس ياسمين صبرى وأمينة خليل يغضبون الجمهور

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

أخبار الفن.. أبو هشيمة يظهر بعد مقلب رامز جلال.. ابن عمرو دياب يدخن السجائر .. أحدث ظهور لنجمة فوازير رمضان نيللي

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

البلطجة والتجمهر ومخالفات البناء .. الحكومة: إحالة 13 جريمة إلى محكمة أمن الدولة طوارئ

مرض خطير يصيب الأطفال بسبب فيروس كورونا.. تفاصيل

الدفاع عن مصر شرف.. عائشة الرشيد تقصف جبهة الكويتي أسامة الخشرم

تراجع جديد في الخام الأمريكي بسبب كورونا

بمكياج ملفت.. زوجة تامر حسني تتألق فى أحدث ظهور

بعد سعر حقيبتها الصادم.. تعرف على ثمن حذاء ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في رمضان.. نظام دايت ينقصك 10 كيلو من وزنك

بالدولار.. تعرف على سعر سلسلة النمر لـ ياسمين صبرى والجمهور: مبتقلعهاش

الأكثر فخامة.. رولزرويس جوست 2021 تظهر في شكلها المتوقع..صور