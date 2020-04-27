AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

من خلال مشاركته في مسلسل الاختيار محمد عز ينشر صورة برفقة فريق العمل

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:55 م
صدى البلد
Advertisements
اسماء الحسيني
 نشر الفنان محمد عز صورة جديدة له تجمعه بفريق عمل مسلسل الاختيار الذين شاركوا بدور الجيش المصرى .

وذلك على صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وتلقي تفاعل كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:

رجاله مصر اللى مشرفينها

المسلسل في قمة الروعة 

بالتوفيق يا حبيبى

مسلسل "الاختيار" تدور أحداثه حول شخصية أحمد المنسى أحد رجال الجيش الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلادهم والعمل يوضح الدور الذي يلعبه الجيش فى هذا الأمر. 

الاختيار من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.
Advertisements

ترشيحاتنا

مستشار الرئيس: فيروس كورونا سيصبح مثل الإنفلونزا الموسمية

بعد سعر حقيبتها الصادم.. تعرف على ثمن حذاء ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال

مؤلف مسلسل النهاية يرد على إسرائيل: تحرير القدس أمر يتمناه كل عربي

حسام حسن يكشف كواليس انضمامه لـ الأهلي وسر رحيله المفاجئ.. فيديو

رامز مجنون رسمي.. تحرك برلماني لوقف البرنامج وتغريمه مليون جنيه

شاهد.. تعليق أحمد موسى على إسقاط حفتر لحكومة السراج

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على السيارة الإيطالية الفاخرة المزيفة فى الصين.. صور

بعد سعر حقيبتها الصادم.. تعرف على ثمن حذاء ياسمين صبرى فى برنامج رامز جلال

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور