من خلال مشاركته في مسلسل الاختيار محمد عز ينشر صورة برفقة فريق العمل

نشر الفنان محمد عز صورة جديدة له تجمعه بفريق عمل مسلسل الاختيار الذين شاركوا بدور الجيش المصرى .





وذلك على صفحته الشخصيه بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.





وتلقي تفاعل كبير من متابعيه وجاءت التعليقات كالاتي:





رجاله مصر اللى مشرفينها





المسلسل في قمة الروعة





بالتوفيق يا حبيبى





مسلسل "الاختيار" تدور أحداثه حول شخصية أحمد المنسى أحد رجال الجيش الذين ضحوا بأرواحهم من أجل بلادهم والعمل يوضح الدور الذي يلعبه الجيش فى هذا الأمر.





الاختيار من بطولة أمير كرارة، أحمد العوضي، دينا فؤاد، إسلام جمال، وعدد من ضيوف الشرف منهم صلاح عبدالله ومحمد ‏إمام وآسر ياسين ومحمد رجب وإياد نصار، تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي.