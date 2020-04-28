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مرأة

لمريض السكر.. اتبع هذه النصائح لصيام آمن وفى هذه الحالة تفطر فورا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:00 ص
نصائح لصيام مريض
نصائح لصيام مريض السكر
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أسماء عبد الحفيظ
قدم الدكتور أحمد سند استشاري أمراض الباطنة والسكر نصائح لصيام مريض السكر. 

وقال يجب على مرضى السكري على قياس مستوى السكر في الدم في الفترة ما بين


وحذر من صيام مرضى السكري في بعض الحالات؛  لافتين إلى أن في حالة زيادته عن 250 أو نقصانه عن 100، يجب على مريض السكري كسر الصيام على الفور، لتجنب الإصابة بالعديد من المضاعفات.

ووجه  نصائح لمرضى السكري الصائمين ومنها


شرب كميات وفيرة من المياه في الفترة ما بين الإفطار والسحور، لضبط مستوى السكر في الدم وللتخلص من لزوجة الدم. 

المواظبة على تناول الأدوية في مواعيدها، لضبط مستوى السكر في الدم. 

الحرص على قياس مستويات السكر يوميًا أثناء الصيام.
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