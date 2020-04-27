للعلاج من كورونا.. حقن الرجال بالهرمونات الأنثوية

كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن دراسة بعض الخبراء في بريطانيا إعطاء الرجال المصابين بفيروس كورونا المستجد، الهرمونات الجنسية الانثوية، الاستروجين، وذلك عقب إثبات أن النساء أكثر بقاء على قيد الحياة عقب الإصابة بكورونا.





وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي عقب إظهار بعض الأبحاث بأن الاستروجين الإنثوي، يساعد في محاربة فيروس كورونا المستجد.





فيما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مستشفيين في الولايات المتحدة يضعان الآن النظرية على المحك، مما يمنح الرجال الهرمون لفترة محدودة لمعرفة ما إذا كان يعزز أنظمتهم المناعية ضد كورونا أم لا.





وكانت وكالة أبحاث الصحة العامة الإيطالية قالت إن أكثر من 70% من وفيات البلاد كانت من الرجال.





في الشهر الذي سبقه ، قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن معدل الوفيات بين الرجال أعلى بنسبة 65% منه بين النساء.





وفي نيويورك - وهي واحدة من أكثر الأماكن تضررا في العالم - وقعت أكثر من 60% من الوفيات بين الرجال.