AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

منوعات

للعلاج من كورونا.. حقن الرجال بالهرمونات الأنثوية

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:34 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
كشفت صحيفة ذا صن البريطانية عن دراسة بعض الخبراء في بريطانيا إعطاء الرجال المصابين بفيروس كورونا المستجد، الهرمونات الجنسية الانثوية، الاستروجين، وذلك عقب إثبات أن النساء أكثر بقاء على قيد الحياة عقب الإصابة بكورونا. 

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة تأتي عقب إظهار بعض الأبحاث بأن الاستروجين الإنثوي، يساعد في محاربة فيروس كورونا المستجد. 

فيما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية أن مستشفيين في الولايات المتحدة يضعان الآن النظرية على المحك، مما يمنح الرجال الهرمون لفترة محدودة لمعرفة ما إذا كان يعزز أنظمتهم المناعية ضد كورونا أم لا. 

وكانت وكالة أبحاث الصحة العامة الإيطالية  قالت إن أكثر من 70% من وفيات البلاد كانت من الرجال.

في الشهر الذي سبقه ، قال المركز الصيني لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن معدل الوفيات بين الرجال أعلى بنسبة 65% منه بين النساء.

وفي نيويورك - وهي واحدة من أكثر الأماكن تضررا في العالم - وقعت أكثر من 60% من الوفيات بين الرجال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

طريقة الصلاة الصحيحة جماعة في المنزل مع عائلتك

هل يختلف موعد الإفطار في أكتوبر عن القاهرة ؟ المفتي السابق يرد.. فيديو

5 طرق شرعية تمنع العطش أثناء الصيام.. أمين الفتوى يكشف عنها

الإفتاء توضح خطأ يقع فيه البعض عند الإفطار

ترشيحاتنا

عوض تاج الدين: أعداد الإصابات اليومية بفيروس كورورنا في مصر متوقعة

شاهد.. تعليق أحمد موسى على إسقاط حفتر لحكومة السراج

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

وفاة الصحفى محمود رياض بفيروس كورونا

لن أسكت على إهانة الزمالك.. مرتضى منصور: ما يفعله رامز جلال مع ضيوفه شروع في قتل.. فيديو

أخبار الرياضة.. صالح جمعة يقترب من الزمالك.. مجدي عبد الغني يصدم الأهلي.. تفاصيل حلقة رامز الممنوعة من العرض لمسؤول أحد الأندية الكبيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بـ بنطلون جلد لامع .. بوسي تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

بعدما طلبت من رامز جلال خلعه.. تعرف على ماركة حذاء أمينة خليل المثير للجدل.. صور

بالأحمر الناري.. سيرين عبد النور تستعرض رشاقتها بهذه الإطلالة