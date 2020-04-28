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توقعات الأبراج وحظك اليوم الثلاثاء 28/4/2020 مهنيا وعاطفيا وصحيا

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:01 ص
أبراج
أبراج
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أسماء عبد الحفيظ
كيف سيكون حظك لهذا اليوم؟ وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟ سؤال يطرحه الجميع لذلك عزيزى إليك توقعات الأبراج ليوم الثلاثاء 28 نيسان-ابريل 2020 وفقا لما نشرته خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. 

  :برج الحمل
مهنيًا: تحرّك بعزم وابدِ تفاؤلًا ونضجًا وكفاءة، بوسعك التعويض عن التأخير والخسائر شرط معرفة انتقاء الأشخاص الملائمين عاطفيًا: إذا واجهتك تحديات كثيرة في حياتك العاطفية، ثمة ما يؤشّر الى وجود إيجابيات صحيًا: إنتبه لصحتك وتجنّب التعرض للشمس ولا تقم بمجهود غير اعتيادي

برج الثور:
مهنيًا: تتخلص من تراجع في المعنويات والارباح والحيوية، وتنجح في اعمالك بحصد النجاح عاطفيًا: علاقاتك العاطفية تنجح من دون تعقيدات وتكون لك حافزًا أو وثبة لنجاح صحيًا: تجد نفسك قادرًا على التحكم في جسدك حتى إنك تعالج بنفسك بعض الأعراض المرضية التي تصيبك نتيجة عوامل خارجية


برج الجوزاء:
مهنيًا: اضبط انفعالاتك وخصوصًا اذا طرأت قضايا قانونية اربكتك، ويخبئ لك هذا اليوم مشروعًا ومفاجأة مذهلة عاطفيًا: الوقت مناسب لإدخال التجديد وربّما التنويع وروح المغامرة على حياتك العاطفية الروتينية صحيًا: يتأرجح وزنك بين الطبيعي والسمنة، عليك اتباع نظام غذائي معين منذ اليوم




برج السرطان:
مهنيًا: تتزود الطاقة المميزة فتعيش انسجامًا وتناغمًا وتواكب الأحداث بانفتاح، فأنت بطبعك اجتماعي وترحّب بالفرص على أنواعها عاطفيًا: لا تحاول اللعب بعواطف الحبيب، بل كن صادقًا معه لتنام قرير العين ومرتاح الضمير صحيًا: إذا كنت مصابًا بمرض القلب أو إذا كنت معرضًا لذلك فلا تعرض نفسك للإرهاق



برج الاسد:
مهنيًا: تشعر بقوة كبيرة لاختراق الحواجز والحصول على الدعم المطلوب، تبرز في الضوء، ويحمل اليك هذا اليوم مركزًا جديدًا عاطفيًا: يحمل هذا اليوم إيجابيات وإذا كنت تبحث عن المواجهة وتهوى الجدال والنقاش فأنت أمام مرحلة جديدة من التساؤلات صحيًا: أنت عاطفي جدًا وتتأثر بأبسط الأمور، وتشعر أن كل ما يجري يترك بصماته على نفسيتك وحتى على جسدك وصحتك


 

برج العذراء:
مهنيًا: تمالك أعصابك وقدّم بعض التنازلات، وإلاّ فمن المستحسن ألاّ تشارك اطلاقًا في أي نقاش عاطفيًا: العلاقات الزوجيّة تكون متقلّبة، ومن الضروري حمايتها من التراجع صحيًا: أنت على حافة الانهيار وتشعر بالارهاق إن لم تسترح


:برج الميزان
مهنيًا: ابتعد عن التذمر والاستخفاف بالواجبات لئلا تسمع تأنيبًا وتوبيخًا، وفي المقابل، تشعر بارتياح نسبي عاطفيًا: تزدهر عواطفك النبيلة وتتفاعل جيّدًا مع الشريك وتخططان لمشاريع جديدة تمتن العلاقة أكثر فأكثر صحيًا: حذار الإرهاق وكل ما قد يسبب لك الانفعال واستدراجك إلى إثارة عصبيتك


برج العقرب:
مهنيًا: يُكشف الغطاء عن بعض المناورات ما يدعوك إلى التفكير قبل التفوّه بأي كلمة عاطفيًا: تحاول بين الحين والآخر ملء حياتك بنشاطات اجتماعية لكسر الروتين الذي تعيشه، ولتجدّد نمط حياتك صحيًا: انتبه للحوادث، أفكارك الجديدة تساعدك على تخطي كثير من المصاعب


برج القوس:                          
مهنيًا: كثرة التفكير لها انعكاسات سلبية على الصعيد العملي، فحاول أن تكون أكثر تركيزًا لتقديم أداء أفضل عاطفيًا: جميع الظروف مناسبة للانفتاح على الآخرين، تُتاح لك عندئذٍ فرص عديدة لتحسين العلاقة صحيًا: قد تواجه اضطرابًا جسديًا ناتجًا من قلة النوم وعدم الارتياح النفسي

برج الجدي
مهنيًا: ضغوط العمل تتزايد بعد أن أصبحت في موقع المسؤولية، فكن حذرًا لتحمّل المزيد عاطفيًا: الرومانسية تفرض نفسها اليوم وتكون أيامك المقبلة مليئة بالسعادة الكبيرة صحيًا: إحذر جدًا التشنج فقد تصاب به على الرغم من حيويتك وديناميكيتك

برج الدلو:
مهنيًا: خفف من التشنّج والغيرة وحاول أن تجد الحلول بهدوء، قد تشكك في بعضهم أو تعيش خيبة تتعلق بعلاقة ناشئة عاطفيًا: تتلقى معلومات خاصة جدًا عن زوجك أو حبيبك، وقد تواجهه بأمر ما أو تصاب بخيبة أمل صحيًا: كن متأنيًا، فقد تحبطك أحداث وتجبر على مراجعة الطبيب بسبب بعض التراجع الصحيّ



برج الحوت:
مهنيًا: قدرتك على التكيف مع كل الأجواء من شأنها أن تسهم في فرض وجهة نظرك، وهذا سيضعك تحت الأضواء عاطفيًا: تقاوم بصعوبة حبك للمغامرة وتباشر بحماسة علاقة جديدة معبرًا عن عواطفك الهياجة صحيًا: تستمد من محيطك المتفائل طاقة كبيرة وقدرة على مواجهة كل تحديات الحياة اليومية
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