فكرتني بابن أخويا.. محمود البزاوي يوجه رسالة مؤثرة لصناع مسلسل الاختيار.. شاهد





ونشر محمود البزاوي عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بوستر المسلسل وعلق عليه قائلا "اتفرجت ع ⁧‫#الاختيار‬⁩ وسعيد جدا برد فعل كل المشاهدين مبسوط أكتر بنجاح كل عناصر العمل آل منهم اصدقاء باعتز بيهم جدا وخصوصا الجميل والعظيم أمير كرارة في تجسيد شخصية الأسطورة أحمد المنسي والجندي المجهول الكبير أوي بيتر ميمي الساحر وأستاذ باهر دويدار الكاتب الكبير".





وتابع قائلا: "شكرا ليكم بجد عشان ساحرتونا بسيرة أحمد المنسي العظيم.. وفكرتونا بـ ناس عمرنا ما حاننساهم وأقربهم ليا الشهيد البطل ابن أخويا هشام مصطفى البزاوي شهيد عملية حق الشهيد عام ٢٠١٥".





ويقوم الفنان أمير كرارة، بتجسيد شخصية الشهيد البطل أحمد المنسي في مسلسل "الاختيار " الذي سيتم عرضه خلال شهر رمضان ، بعد نجاح الثنائي "كرارة وميمي" في التعاون المشترك فيما بينهما خلال الفترة الماضية.





وتدور أحداث المسلسل حول قصة وفاء العقيد أحمد المنسي، ‏قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في الهجوم الإرهابي، جنوب رفح عام 2017، وقصة خيانة الإرهابي ‏هشام العشماوي الذي انضم لتنظيم داعش.‏

علق الفنان محمود البزاوي على مشاهد مسلسل الاختيار المؤثرة الذي يجسد فيه أمير كرارة شخصية العقيد الشهيد أحمد المنسي.