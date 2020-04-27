أخبار البرلمان.. النواب يرد على إمكانية إعادة فتح المساجد.. وتحرك عاجل لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الإثنين 27 أبريل:
هل يمكن إعادة فتح المساجد مع مراعاة التباعد الأجتماعى.. البرلمان يجيب
من 150 إلى 375 جنيها شهريا.. صرف حافز إضافي لموظفي الدولة أول يوليو المقبل
لماذا السفن الحل الأنسب لعودة المصريين العالقين بدول الخليج؟.. البرلمان يجيب
غرامة 500 جنيه للمخالفين.. البرلمان يحارب النفايات الطبية لمنع عدوى كورونا
5 شروط لممارسة مهنة العلاج النفسي في القانون الجديد.. تعرف عليها
بعد موافقة النواب.. تعرف على موانع النسب والمصاهرة فى حوافز المشروعات المتوسطة
بعد موافقة البرلمان.. أعرف أهم 7 أنواع للمشروعات الجديدة