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برلمان

أخبار البرلمان.. النواب يرد على إمكانية إعادة فتح المساجد.. وتحرك عاجل لوقف برنامج رامز مجنون رسمي

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:57 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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عبد الرحمن سرحان
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