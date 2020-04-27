فيروس كورونا يصيب أكثر من 3 ملايين شخص حول العالم

تخطت الإصابات بفيروس كورونا حول العالم حاجز الـ 3 ملايين إصابة.





وبحسب الإحصائيات التي نشرها موقع "وورلد ميتر"، فقد بلغ عدد الإصابات بفيروس كورونا حول العالم 3,055,651 حالة إصابة، فيما بلغ عدد الوفيات 211,065 حالة وفاة.





وبغ عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس حول العالم 919,366 حالة شفاء.





وسجلت الولايات المتحدة الأمريكية أعلى معدل إصابات بالفيروس حول العالم، وسجلت 1,004,942 إصابة، بعد تسجيل 17782 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما بلغ عدد الوفيات 56,527 حالة وفاة بعد تسجيل 1114 حالة وفاة خلال الـ 24 ساعة الماضية.





وسجلت إسبانيا 229,422 حالة إصابة، فيما سجلت إيطاليا 199,414 حالة إصابة بفيروس كورونا. وسجلت فرنسا 165,842 وألمانيا 158,389 وبريطانيا 157,149 وتركيا 112,261 وإيران 91,472.