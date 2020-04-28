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سيارات

تعرف على أسباب نقص مياه السيارة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 01:06 ص
نقص مياه السيارة
نقص مياه السيارة
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اشرف عطية

يعتمد محرك السيارة على كثير من السوائل ليعمل بشكل جيد فيعتمد علي الزيت لتزييت المحرك والمحافظة علي اجزائة الداخلية من التآكل والاحتكاك ويعتمد ايضا علي الماء لتبريد الحرارة الناتجة عن الاحتراق وفي بعض الأحيان يحدث الريداتير نتيجة لسوء الاستخدام وفي هذا السياق نطرح عليكم تفاصيل هذة المشكلة .

 

أسباب نقص مياه السيارة

1 – غطاء الردياتير  يسبب مشكل تسرب المياه ونقصانها ، لهذا يجب فحصه ويتم ذلك عن طريق ، اختبار ضغط الغطاء ، وكذلك التأكد من أن الغطاء خاص بنفس مواصفات السيارة لأن تركيب غطاء مختلف يؤدي إلى مشاكل أيضًا

2– وجود تسريب داخلي يؤدي ايضا الي نقص مياه السيارة لذلك يجب عليك فحص ، جميع أماكن نظام التبريد في السيارة ،مع ملاحظة الأعراض والتي تطرقنا إليها في موضوعنا السابق يمكنك العودة لقراءتها في الموقع من هنا ، هذا فيما يخص إذا كان هناك تسريب داخلي 

3- وجود تسريب خارجي ولبيانه يجب فحص أنابيب المياه والردياتير والطبات الخاصة بالمياه والتي توجد في جسم المحرك بلوك موتور ومضخة الماء.

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