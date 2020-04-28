حبس مدير شركة مستلزمات طبية لبيعه بأزيد من السعر فى الوايلي

قررت نيابة الوايلي الجزئية، حبس المدير المسئول عن شركة غير مرخصة للمستلزمات الطبية، 4 ايام على ذمة التحقيقات لاتهامه بحيازة ١٣ الف قطعة مستلزمات طبية " جوانتى ، كمامة ، خافض لسان ، شكاكة ، سرنجات ، شرائط تحاليل سكر) قام المتهم ببيعها بأزيد من السعر المقرر.





وكانت قد تمكنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالقاهرة من ضبط المدير المسئول عن شركة غير مرخصة لتجارة المستلزمات الطبية بدائرة قسم شرطة الوايلى، لحيازته ( عدد ١٣ الف قطعة مستلزمات طبية " جوانتى ، كمامة ، خافض لسان ، شكاكة ، سرنجات ، شرائط تحاليل سكر) قام المتهم ببيعها بأزيد من السعر المقرر.





وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.





جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق، ومتابعة توافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.



