فرق غيرت تاريخ كرة القدم (4).. عندما وصل النصر إلى العالمية دون أن يحصد دوري أبطال آسيا.. احتفظ باللقب لـ 19 عاما

منذ نشأة الساحرة المستديرة، مرت كرة القدم بالعديد من المتغيرات، فرق وكيانات ودول تصعد على القمة في وقت من الأوقات، تسيطر على العالم أو على الأقل تفرض سيطرتها في دولها وقاراتها ، تفرض أسلوبها ليحاول الجميع إيقافهم.





لكل حدث نهاية ولكل قصة جميلة نهايتها ولكل فريق أسطوري غير مجرى وتاريخ كرة القدم وقت تنتهي فيه تلك الحقبة ، قد يعود بعد ذلك للقمة مرة أخرى لكن بمجموعة أخرى من اللاعبين وبمدربين آخرين، ولن يتركوا لنا سوى إنجازاتهم والأشياء العظيمة التي فعلوها وسجلوها في صفحات كتاب التاريخ لكرة القدم.





"فرق غيرت تاريخ كرة القدم "، هي سلسلة نستعرض فيها نسخ أسطورية لأندية غيرت مجرى تاريخ كرة القدم يوميًا في شهر رمضان، كيف بدأت..من أين تم بناء هذا الفريق .. مراحل الصعود والهبوط .. ونستكمل في اليوم الرابع من شهر رمضان قصة نادي النصر السعودي الذي حصل لقب "العالمي" بعد تأهله لكأس العالم للأندية دون أن يحصد لقب دوري أبطال اسيا، كيف بدأت القصة وإلى أين وصلت..





يعد نادي النصر هو أول فريق سعودي يشارك في كأس العالم للأندية عام 2000 التي أقيمت في البرازيل لأول مرة في التاريخ، وذلك بصفته بطلًا لكأس السوبر الآسيوي، وممثلًا عن القارة الآسيوية.





وتأهل النصر إلي البطولة بعد حصوله على السوبر الآسيوي، حيث لم يحصد لقب دوري أبطال آسيا وتأهل إلى العالمية من خلال السوبر بقرار من الاتحاد الدولي لكرة القدم حينها، بتأهل صاحب السوبر الآسيوي إلى كأس العالم للأندية، وكانت أول نسخة لبطولة كأس العالم حينها، وتواجد من آسيا نادي النصر كونه الفائز بالسوبر الآسيوي.





وطلب الفيفا من الاتحادات القارية ترشيح ممثلين لكل قارة للمشاركة في البطولة ومن بينها بالطبع الاتحاد الآسيوي.





وكان الاتحاد الآسيوي يقيم 3 بطولات قارية هي كأس آسيا لأبطال الدوري وكأس الكؤوس الآسيوية وكأس السوبر الآسيوي.





قرر الاتحاد الاسيوي أن يكون بطل السوبر الآسيوي لموسم 1998 هو المرشح لخوض غمار كأس العالم للأندية بعد ان تم تحديد وقتها ومكانها في يناير من عام 2000 بالبرازيل





ويعتبر النادي الوحيد الذي طبق عليه قرار تأهل صاحب السوبر الآسيوي إلى كأس العالم للأندية، خاصة وأن بطولة كأس العالم توقفت من عام 2001 حتى عام 2004 لأسباب تسويقية، وعادت في عام 2005 وشارك فيها من آسيا الاتحاد





النصر حصد دوري أبطال آسيا ولكن بمسماه القديم، قبل أن يصبح دوري أبطال آسيا، والقرار الذي أنصفه أن الفائز بالسوبر الآسيوي يتأهل مباشرة إلى كأس العالم، وبالفعل حصد حينها النصر البطولتين أبطال الكؤوس والسوبر الآسيوي، ولكن في الوقت الحالي ومنذ دمج بطولتي كأس الكؤوس ودوري الأبطال ألغى الاتحاد الدولي أهمية السوبر الآسيوي ولم يتأهل الفائز بها إلى كأس العالم للأندية، بل يتأهل الفريق الفائز بدوري أبطال آسيا فقط. جماهير نادي النصر ظلت تتغني بقلب "العالمية صعبة وقوية" من أجل إستفزار الغريم الهلال والذي فشل في الوصل لكأس العالم للأندية إلا بعد 19 عاما من وصول النصر.