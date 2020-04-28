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تعليم

مسابقة عن البيئة بالتعاون مع جامعة القاهرة والتعليم العالي.. تعرف عليها

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 03:00 ص
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي - صورة أرشيفية
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عبد الله علي
أعلنت رعاية شباب جامعة القاهرة، بالتعاون، مع مركزية التعاون الثقافي بوزارة التعليم العالي، عن تنظيم المسابقة الثقافية لطلاب الجامعات.

واشترطت المسابقة أن يكون المتسابق مصريا من طلاب الجامعات أو المعاهد الفنية التابعة للوزارة، وعلى أن يكون البحث المطلوب مكتوبا بوضح بحيث لا يقل عن عشرين صفحة في الموضوع واحد فقط من موضوعات المسابقة مع مراعاة الشروط الفنية لكتابة البحث وتحميله على الموقع في ذلك الرابط كملف bdf.




كما اشترطت المسابقة، أنه يجب أن يتضمن البحث قائمة المراجع كافة المصادر والمؤلفات التي استشهد بها المتسابق أو اقتبس منها شاملة كافة الدالات عليها، مؤكدا أنه يجب أن يشمل البحث على صفحة غلاف وفهرس وملخص ومقدمة تشمل المشكلة البحثية وأهمية البحث وأهداف البحث ومنهجية البحث وعرض المحتوى والخاتمة والتوصيات.


وأكدت المسابقة على أنه سيتم تخصيص جوائز مالية لأفضل خمسة عشر بحثا مقدمة من وزارتي التعليم العالي والبيئة، على أن يكون أخر موعد لتلقى الأبحاث 30 مايو المقبل،

وتتناول أبحاث المسابقة في أحد الموضوعات التالية؛ ظاهرة الاحتباس الحراري وأثرها على الدول والمجتمعات تفسير الظاهرة وأسبابها وتوقعات الحرارة والآثار المتوقعة على القطاعات الرئيسية بأي دولة زراعية صناعة وسياحة وماذا نفعل على مستوى الأفراد.

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-الاتفاقات البيئة الدولية تعريف وتحديد النطاقات التي تتندرج تحتها استعراض تفصيلي لخمس اتفاقيات دولية واستعراض موقع مصر من كل اتفاقية.

-التحضر وتدهور الأراضي الوضع الحالي على المستوى الدولي والمحلي وأسباب انتشار الظاهرة والتأثير على الموارد الطبيعية وقصص نجاح حول العالم ماذا نفعل على مستوى الأفراد.

-التنوع البيولوجي في مصر تعريف التنوع البيولوجي وتوضيح الأهمية البيئية والاقتصادية والمهارات المؤثرة على توزيع التنوع البيولوجي في مصر وأساليب الحماية وإدارة الموارد الطبيعية بما يحقق الاستدامة وماذا نفعل على مستوى تغيير السلوكيات وعلى مستوى المحليات وعلى مستوى الدولة.


مسابقة عن البيئة بالتعاون مع جامعة القاهرة والتعليم العالي.. تعرف عليها
مسابقة عن البيئة بالتعاون مع جامعة القاهرة والتعليم العالي.. تعرف عليها
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