AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس عاطلين لاتجارهما بالمخدرات في القاهرة

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:06 ص
حبس
حبس
Advertisements
اسلام مقلد
قررت نيابة القاهرة الجديدة، حبس عاطلين، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحياز 255 جرام هيروين قبل ترويجهما على عملائهما بدائرة القسم.

وكانت إدارة مكافحة المخدرات بمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط (عاطلين – مقيمين بدائرة قسم شرطة بدر – سبق إتهام أحدهما فى قضية سرقة) لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وذلك حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة بدر وبحوزتهما (كمية من مخدر الهيروين وزنت 255 جراما، مبلغ مالى ، عدد 2 هاتف محمول).

وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم مدير المباحث شنت حملة خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها خاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سقوط 6 تجار مخدرات قبل ترويجهم سمومهم على عملائهم

حبس شخصين لاتجارهما فى الهيروين بالبساتين

مكافحة المخدارت بالقاهرة تكشرعن أنيابها وتضبط ١٣ تاجر مخدرات

ترشيحاتنا

شاهد.. الأمريكان آخر صهللة على الشواطئ.. تحدوا كورونا وخرجوا للمصائف

10 آلاف جنيه قسط شقق جنة وخصم 8% من السعر للسداد الفورى

دماغ شغالة.. الصين تلجأ لحيلة لتطبيق البعد الاجتماعي بين الطلاب عقب فتح المدارس

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-4-2020

في ذكرى ميلاده.. حقيقة زواج نور الشريف من التونسية درة

أبرز أخبار التوك شو: مرتضى منصور يخصم نصف مليون جنيه من لاعبيه حال الظهور مع رامز.. وأحمد موسى يقتبس جملة المنسي الشهيرة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

اتهموا في عقيدتهم فبالغوا باحتفالهم برمضان.. الفاطميون من ابتدعوا موائد الرحمن والياميش والكنافة

كيا تطلق سيارة هجينة وأخرى كهربائية خلال 2021.. صور

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور