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متحدث الجيش الليبي: الدور المصري واضح ومساند لنا.. فيديو

الإثنين 27/أبريل/2020 - 11:57 م
صدى البلد
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عادل نصار

أبدى اللواء أحمد المسماري المتحدث الرسمي للجيش الليبي، امتنانه العميق لموقف مصر المساند للشعب الليبي، مؤكدا أن الدور المصري واضح ومساند القضية الليبية دائما.


وأضاف "المسماري"، في حواره مع الإعلامية أيه عبد الرحمن، مقدمة برنامج "الآن" عبر الفيديو كونفرس، المذاع عبر شاشة "إكسترا نيوز"، مساء اليوم الإثنين، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أي لقاء ومحفل دولي يصف القضية الليبية التوصيف الصحيح، وأنها قضية أمنية في الأساس وليست سياسية.

 

وفي السياق نفسه، أشار المتحدث الرسمي للجيش الليبي، إلى أن تنظيم القاعدة يستهدف المناطق الإستراتيجية في ليبيا، مؤكدا أن الحرب في ليبيا الآن ضد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.


وتابع أن الإعلام التركي والقطري لا يكف عن بث الأكاذيب والشائعات، لافتا إلى أن الميليشيات المسلحة ترتكب جرائم حرب ضد الشعب الليبي.


وتابع أن الخطر التركي ليس لليبيا فقط ولكن لكل الدول العربية، وعلينا جميعا الحذر من هذا الأمر.


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