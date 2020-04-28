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تعليم

تعرف على طريقة الدخول على الإيميل وتغيير كلمة السر لطلاب آداب عين شمس

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 05:05 ص
جامعة عين شمس - صورة
جامعة عين شمس - صورة أرشيفية
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حسام الفقي
أعلنت الصفحة الرسمية لكلية الآداب جامعة عين شمس، عن عدة خطوات لتغيير كلمة السر وشرح الدخول إلى الإيميل الرسمي موضحة أن الإيميلات للطلاب الذي قاموا بالتسجيل  سجلوا (نموذج طلب الإيميل الجامعي) ومقيدين بالكلية اما بالنسبة للطلاب الذين لم يسجلوا وهو مقيد بالكلية بالفعل ممكن يسجل بياناته عن طريق تلك الرابط.

وأشار إلى أن  الرقم السري الجديد لا يقل عن 8 حروف وتتكون من حروف وأرقام والحروف يكون فيها حرف كابيتل بالإضافة إلى أنها لا توجد أسماء. 

وتباع أن الطلاب الذي قاموا بتسجيل فورم جديد سوف تنظر خلال ٤٨ساعة سوف يكون الإيميل جاهز ويمكن للطلاب من خلال هذا الرابط معرفة تغير كلمة السر وشرح الدخول إلى الإيميل الجامعي.


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