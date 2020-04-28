أبرز أخبار التوك شو: مرتضى منصور يخصم نصف مليون جنيه من لاعبيه حال الظهور مع رامز.. وأحمد موسى يقتبس جملة المنسي الشهيرة

نشر موقع "صدى البلد الإخباري" أمس الإثنين مجموعة من الأخبار الهامة من البرامج التلفزيونية، وتناولت برامج التوك شو، خلال الساعات الماضية، العديد من القضايا والموضوعات، كما استضافت عددًا من المسؤولين والخبراء والشخصيات العامة، إضافة إلى مجموعة من المداخلات الهاتفية، وفيما يلي أبرزها:





كشف مرتضى منصور، المحامي ورئيس نادي الزمالك، تفاصيل تقدمه ببلاغ إلى النائب العام ضد برنامج «رامز جلال» المذاع على إحدى القنوات الفضائية.





قال خالد عبد الجليل، رئيس الرقابة على المصنفات الفنية، إنه تقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد برنامج رامز جلال.





أكد الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية، أن فيروس كورونا معدى وهنا تكمن خطورته، مضيفا أن الدولة حريصة على صحة المواطنين وعلى التوازن بين مصالح المواطنين والحفاظ على الاقتصاد المصري.





قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إن ما يفعله رامز فى برنامجه مع الضيوف يؤثر على سلوكيات المجتمع، مؤكدا أنه تقدم ببلاغ رسمي لوقف برنامج رامز جلال.





دخلت الفنانة أمينة خليل في حالة صدمة، بعد ظهور رامز جلال، في حلقة اليوم من برنامج " رامز مجنون رسمي "، المذاع على قناة " إم بي سي مصر".





أشاد الإعلامي أحمد موسى، بمسلسل الاختيار الذي يجسد شخصية الشهيد الراحل أحمد المنسى، مردفا:"عايزين 20 مسلسل زي الاختيار مش في رمضان بس طول السنة، لدينا آلاف من أحمد المنسي في القوات المسلحة والشرطة".



