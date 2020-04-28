حبس سائق وعامل لاتجارهما فى الاستروكس بالسلام

قررت نيابة السلام حبس سائق وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من الاستروكس قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.









وكانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول السلام تمكنت من ضبط "سائق، عامل - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر" لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد دائرة القسم مستقلين سيارة ملاكى قيادة السائق وملك شقيقه بحوزتهما "كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، وفرد روسى عيار 7.62×39 مم، وطلقتان من ذات العيار، وهاتف محمول".





وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، شنت حملة خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.





وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.

