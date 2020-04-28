AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

حوادث

حبس سائق وعامل لاتجارهما فى الاستروكس بالسلام

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:59 ص
حبس
حبس
Advertisements
رامي المهدى
قررت نيابة السلام حبس سائق وعامل، 4 أيام على ذمة التحقيقات، لاتهامهما بالاتجار فى المواد المخدرة وحيازة كمية من الاستروكس قبل ترويجها على عملائهما بدائرة القسم.


وكانت قوة أمنية تابعة لمباحث قسم شرطة أول السلام تمكنت من ضبط "سائق، عامل - مقيمان بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر" لقيامهما بالاتجار فى المواد المخدرة، وذلك حال تواجدهما بشارع ترعة الطوارئ الجديد دائرة القسم مستقلين سيارة ملاكى قيادة السائق وملك شقيقه بحوزتهما "كمية من مخدر الأستروكس وزنت 1,500 كيلو جرام، وكمية من مخدر الحشيش وزنت 200 جرام، وفرد روسى عيار 7.62×39 مم، وطلقتان من ذات العيار، وهاتف محمول".

وكانت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء نبيل سليم، مدير المباحث، شنت حملة خلال الـ٢٤ ساعة الأخيرة.

وذلك فى إطار جهود أجهزة الأمن لمكافحة الجريمة بشتى صورها، خاصة جرائم الاتجار فى المواد المخدرة وحيازة الأسلحة النارية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

مكافحة المخدارت بالقاهرة تكشرعن أنيابها وتضبط ١٣ تاجر مخدرات

ترشيحاتنا

لمرضى القولون.. توقف عن تناول هذه الأطعمة في رمضان

أبرز أخبار التوك شو: مرتضى منصور يخصم نصف مليون جنيه من لاعبيه حال الظهور مع رامز.. وأحمد موسى يقتبس جملة المنسي الشهيرة

عدد غزوات الرسول و أسماؤها بالترتيب

احذري الذهاب إلى هذا الطبيب في نهار رمضان.. الإفتاء: الفحص يفسد صومك وعليك قضاء

في ذكرى ميلاده.. قصة طلاق نور الشريف وبوسي

بالدولار ومن غير خصم.. تعرف على سعر جمبسوت سيرين عبد النور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منع طبيبة من رؤية طفليها لمدة 19 يومًا بسبب أزمة فيروس كورونا.. تفاصيل

باليورو.. سعر حقيبة أمينة خليل فى برنامج رامز جلال

اتهموا في عقيدتهم فبالغوا باحتفالهم برمضان.. الفاطميون من ابتدعوا موائد الرحمن والياميش والكنافة