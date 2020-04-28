دينا الشربيني بين مواجهات وأوهام وقتيل في لعبة النسيان

تستمر رقية (دينا الشربيني) في مواجهات أشباح الماضي الذي لا تتذكره في حلقة الرابعة من مسلسل لعبة النسيان، حيث تفاجئت بـ تمارا ابنة زوجها المقتول أمجد (أحمد صفوت) تواجهها في منزلها وتصارحها بمشاعر الكره والغضب بسبب مقتل والدها، بينما ظلّت هي عاجزة عن الرد، على وشك الانهيار.





وصرّحت دينا الشربيني عبر مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج القاهرة الآن "أعتقد أن الجمهور المصري يحب الدراما التشويقية، وأنا أيضًا أفضّل هذه الأنواع من المسلسلات، خاصة أن شخصية رقية مركّبة وصعبة، ومازال هناك أشياء لم نكشف كل شيء عنها بعد، بجانب أن شخصية رقية بها تحدي كبير، حيث مع الوقت ستشعر أنها تتغير لأكثر من شخصية، في طريقها لسترجاع الماضي".





واشتكت رقيّة لطبيبتها النفسية بهيرة (إنجي المقدم) عن أن العلاج يجعها تفقد التمييز بين الحقيقة والخيال، وطالبتها الأخيرة بالاستمرار عليه وأن هذا الأمر طبيعي، لتكشف لنا الحلقة الرابعة في نهايتها بخيالًا يمر في شقّة رقية، لتتبعه فتجد قتيلًا في غرفة نومها، فهل هي مجرّد هلاوس العلاج، أم قتيل ثالث؟





ويُعرض مسلسل لعبة النسيان حصريًا على شبكة قنوات mbc مصر الساعة 10 مساءً و 4 والنصف عصرًا على mbc مصر، والساعة 2 عصرًا و8 مساءً على قناة mbc مصر 2، كما تُذاع قبلها بيوم واحد على منصة شاهد.





وينتمي مسلسل "لعبة النسيان" لنوعية أعمال الدراما الاجتماعية، حيث تدور أحداثه حول امرأة تعيش حياة الطبقة المتوسطة، وتتغير حياتها تمامًا عندما تفقد ذاكرتها وتجد نفسها في صراع بين حياتها الجديدة ومحاولة تذكر الماضي، "لعبة النسيان" سيناريو وحوار تامر حبيب وإخراج أحمد شفيق وبطولة دينا الشربيني ويشاركها أحمد داود، إنجي المقدم، محمود قابيل، أسماء أبو اليزيد، علي قاسم، رجاء الجداوي، أحمد صفوت والطفل أحمد حاتم، ومن إنتاج iProductions.





يذكر أن دينا الشربيني شاركت في رمضان الماضي بمسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة. كما انتهت دينا حالياَ من تصوير فيلمي "البعض يذهب للمأذون مرتين" و "يوم 13".



