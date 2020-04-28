أحمد صلاح حسني يوجه رسالة مؤثرة لـ ياسر جلال.. شاهد

أشاد الفنان أحمد صلاح حسني عبر حسابه بإنستجرام بصديقة ياسر جلال خلال تشاركهم في بطولة مسلسل الفتوة.



ونشر أحمد صلاح حسني صورة له مع ياسر جلال وعلق عليها قائلا "انسان وممثل كبير سعيد بالعمل معاه هناك كمياء كبيره جمعتنا منذ اليوم الاول للتصوير الحمدالله فعلا ياسر جلال انسان و ممثل كبير يستحق كل الخير والنجاح .. الاه ه ه ه #الفتوه #ياسر_جلال #احمد_صلاح_حسني".





ومسلسل "الفتوة" أحداثه تدور فى زمن غير معاصر، حيث تعود الأحداث للوراء 100 عام، معتمدة على الطابع الشعبى ويتم تناوله بشكل اجتماعي لا يخلو من الجانب الرومانسي والأكشن والكوميدي.



ويشارك في بطولته الفنان ياسر جلال يقوم بالتصوير لمسلسل الجديد الفتوه الذي من المقرر ان يتم عرضة في رمضان القادم ويشارك في البطولة الفنانة مي عمر، ورياض الخولي، وأحمد خليل، من تأليف هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي.



