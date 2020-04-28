ضبط موظفة بالحكومة تدير مركز تجميل مزيف في بني سويف

تمكن فريق تفتيش من مديرية الصحة ببني سويف، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط صاحبة مركز تجميل مزيف، والقائمة على العمل به، وتبين من بطاقة الرقم القومي، أنها موظفة بإحدى المصالح الحكومية.
وبتفتيش المركز؛ جرى العثور على كم من الأدوية ومستحضرات التجميل وأجهزة علاج البشرة والشعر وجهاز لفصل الدم.
ووجه اتهام للقائمة على العمل بالمركز، بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، ومزاولة عمل طبى بدون ترخيص، من شأنه الإضرار بصحة المواطن، وحيازة أدوية واستخدامها بطريقة غير مشروعة.
وحرر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .
وأهابت المحافظة وأجهزتها المختصة بعدم التعامل والانسياق خلف مدعى الطب ،مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى اشخاص أو منشآت طبية يقومون بمخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.
شارك في الحمله من العلاج الحر الدكتور مصطفي محمود و الدكتورة مريم علاء الدين و د رباب احمد شاكر ومن التفتيش الصيدلي الدكتور امير مكرم .
من جهته، شدد الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بنى سويف على استمرار حملات ضبط السوق سواء فى السلع أو الادوية ، خاصة وأن سوق الدواء فى هذه الفترة والظرف الراهن يتطلب مزيد من الجهد وتكثيف الحملات ، مثنيا على جهود الصحة بادارتها المختصة بالتعاون مع مباحث التموين وجهاز حماية المستهلك والجهات الرقابية وفق خطة محكمة للمحافظة في مجال تحقيق الانضباط وحماية المواطن من كافة صور التلاعب والغش التجاري وحفاظا على الصحة العامة .
جاء ذلك خلال تواصله مع الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة بشأن تطورات الملف الصحي في أكثر من مجال ، حيث أشار وكيل الوزارة أنه فى إطار خطة الدولة لضبط المنظومة الصحية داخل المنشآت الصحية الخاصة تم تكليف الدكتور بسام رونز مدير العلاج الحر، وبمشاركة مباحث التموين برئاسة العقيد محمد محفوظ رئيس مباحث التموين لضبط أحد مراكز التجميل المزيفة ببندر بنى سويف والتى تختص فى علاج مشاكل البشرة والشعر دون إشراف طبى متخصص .