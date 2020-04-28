ضبط موظفة بالحكومة تدير مركز تجميل مزيف في بني سويف

تمكن فريق تفتيش من مديرية الصحة ببني سويف، بالتنسيق مع مباحث التموين بالمحافظة، من ضبط صاحبة مركز تجميل مزيف، والقائمة على العمل به، وتبين من بطاقة الرقم القومي ، أنها موظفة بإحدى المصالح الحكومية.





وبتفتيش المركز؛ جرى العثور على كم من الأدوية ومستحضرات التجميل وأجهزة علاج البشرة والشعر وجهاز لفصل الدم.





ووجه اتهام للقائمة على العمل بالمركز، بإدارة منشأة طبية بدون ترخيص، ومزاولة عمل طبى بدون ترخيص، من شأنه الإضرار بصحة المواطن، وحيازة أدوية واستخدامها بطريقة غير مشروعة.





وحرر محضر بالواقعة، وعرضه على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .



وأهابت المحافظة وأجهزتها المختصة بعدم التعامل والانسياق خلف مدعى الطب ،مناشدة المواطنين بسرعة الإبلاغ عن أى اشخاص أو منشآت طبية يقومون بمخالفات من شأنها الإضرار بصحة المواطنين.





شارك في الحمله من العلاج الحر الدكتور مصطفي محمود و الدكتورة مريم علاء الدين و د رباب احمد شاكر ومن التفتيش الصيدلي الدكتور امير مكرم .



