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أخبار العالم

ترامب: لدينا فائض من أجهزة التنفس الصناعي

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:06 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الجديد الذي جاء بعد انقطاع لمدة يومين للمؤتمرات المخصصة لعرض آخر مستجدات جائحة #كورونا، إن بلاده تملك أعدادا فائضة عن الحاجة من أجهزة التنفس الصناعي ونزود بها دولا أخرى.

وأضاف الرئيس الأمريكي أن الاستراتيجية الأمريكية الصارمة لإبطاء وتيرة تفشي فيروس كورونا قد نجحت، مؤكدا أن العالم كله بات يعاني لأن طرفا ما لم يحسن التصرف منذ البداية.

وقال الرئيس الأميركي: نعمل كل ما بوسعنا لعلاج مرضى كورونا وفتح الاقتصاد تدريجيا.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة الأمريكية وفرت مئات الآلاف من معدات الحماية الشخصية.

وأكد أن الفحوصات التي أجرتها بلاده لملاحقة المصابين بفيروس كورونا أضعاف ما أجرته أي دولة أخرى.

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