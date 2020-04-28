العليا للفيروسات: وفيات مصر بكورونا المستجد تمثل 7% مقارنة بأعداد المصابين

قال الدكتور عادل خطاب، عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة لوزارة التعليم العالي: إن نسبة الوفيات في مصر جراء فيروس كورونا المستجد تمثل 7% مقارنة بأعداد المصابين.





وأشار خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "مساء دي إم سي" المذاع عبر قناة "إكسترا نيوز" اليوم الاثنين، أن ارتفاع أعداد المصابين بفيروس كورونا في الولايات المتحدة الأمريكية إلى مليون شخص ترجع لخضوع 3 ملايين شخص لفحص البي سي أر داخل الولايات المتحدة مقارنة بدول أخرى.





ونوه خطاب أن الحالات الإيجابية المصابة بكورونا في مصر تم اكتشافها عن طريق تحليل البي سي أر وليس من خلال التحليل السريع.





وتابع عضو اللجنة العليا للفيروسات التابعة للتعليم العالي بأن زيادة أعداد المصابين في مصر خلال الفترة الأخيرة جاءت نتيجة إجراء مسحات أكثر للمواطنين، موضحا أنه طبقا للكشف المعلن لوزارة الصحة تم إجراء 90 ألف كشف سريع و20 ألف مسحة حتى الآن.





أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 60 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحى، جميعهم مصريون، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالى المتعافين من الفيروس إلى 1236 حالة حتى اليوم.









وأوضح بيان، أن عدد الحالات التى تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 1602 حالة، من ضمنهم الـ 1236 متعافيًا.









وأضاف أنه تم تسجيل 248 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريون، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصى التى تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 20 حالة جديدة.









وقال أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحى تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.









وذكر أن إجمالى العدد الذى تم تسجيله فى مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 4782 حالة من ضمنهم 1236 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحى، و337 حالة وفاة.