استقرار الدولار و تراجع العملات الأجنبية الثلاثاء 28-4-2020

استقرت اسعار الدولار و العملات الأجنبية مقابل الجنيه خلال مستهل تعاملات اليوم ،الثلاثاء 28 ابريل 2020 وفقا لآخر التحديثات الواردة عبر الموقع الرسمي للبنك الاهلى المصرى.



سعر الدولار اليوم الثلاثاء



استقر سعر صرف الدولار اليوم الثلاثاء مقابل الجنيه ليسجل 15.68 جنيه للشراء و 15.78 جنيه للبيع.





اسعار العملات الاجنبية اليوم الثلاثاء



سجل سعر اليورو 16.95 جنيه للشراء و 17.13جنيه للبيع مسجلا .



واستقر سعر الجنيه الاسترلينى ليسجل 19.38جنيه للشراء و 19.65 جنيه للبيع .



وسجل الفرنك السويسرى 16.08 جنيه للشراء و 16.24جنيه للبيع .



واستقرت كورنا سويدية عند 1.55جنيه للشراء و 1.58جنيه للبيع.



اسعار العملات الاسيوية اليوم الثلاثاء



سجل الين اليابانى 14.56 جنيه للشراء و 14.73 جنيه للبيع .



واستقر اليوان الصينى عند 2.21 جنيه للشراء و 2.23جنيه للبيع.









