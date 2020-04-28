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رياضة

حكايات رمضانية.. مدرب بشكتاش لصدى البلد: صفعت الحكم لقضاء رمضان في المغرب.. فيديو

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 09:00 ص
المغربي لطفي رضا
المغربي لطفي رضا مدرب حراس مرمى بشكتاش
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مجدي سلامة
كشف المغربي لطفي رضا مدرب حراس مرمى مساعد بنادي بشكتاش التركي عن أبرز المواقف الرمضانية التي تعرض لها كلاعب خلال مسيرته في الملاعب.

وقال لطفي رضا في تصريحات خاصه لصدى البلد: " في البداية كنت الحارس الأساسي لنادي تركي بالدرجة الثانية وكنت متميزًا للغاية بشكل دائم"

وتابع: " وعندما يأتي شهر رمضان كنت أريد أن اقضيه في المغرب حيث يوجد الأهل والأصحاب والإحساس بالأرواح الرمضانيه"  

واوضح: " ففي أحد الأيام قبل بدء ذلك الشهر ، تحدثت مع الحارس الثاني بالفريق عن مشاركته بشكل أساسي بدلًا مني وهو وافق على الفور حيث لم يشارك على الإطلاق ولكن كان بشرط"

وأكمل: " تحدثت معه عن أنني أريد 1500 دولار حتى أسافر للمغرب لقضاء شهر رمضان هناك واتفقت معه على ذلك، ثم قمت بصفع الحكم في أحد المباريات قبل شهر رمضان حتى يتم إيقافي واستطيع السفر إلى المنزل"

وأسرد: " وتم إيقافي لمدة شهر ونصف وأستطعت السفر إلى موطني وشارك الحارس الثاني بدلًا مني"

وأختتم : " كنت شاب وليس مُدرك لهذه التصرفات الصبيانية لكنني ندمان على فعل ذلك".
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