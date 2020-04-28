شاهد.. إزالة ٩ حالات بناء مخالف في دمياط

في إطار استمرار جهود الأجهزة التنفيذية بمحافظة دمياط للتصدى لكافة صور التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ورصد جميع المخالفات وإحالتها إلى النيابة العسكرية طبقا لما أقره رئيس مجلس الوزراء نظرًا لما تتخذه الدولة من إجراءات لمواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد.

كما تلقى عدد ٣ طلبات للتصالح فى مخالفات البناء من قبل المواطنين بفارسكور والزرقا ، ليصل إجمالى عدد الحالات التى تم إزالتها خلال الفترة الماضية ١٦١ حالة على مساحة ٢٤٣٤٥ متر مربع بمعدل تنفيذ يصل إلى ٨٤.٩٪ و تلقى ٨ طلبات للتصالح فى مخالفات البناء.





ومن المقرر أن تستمر سلسلة حملات ازالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين للقانون.



شنت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة سلسلة من حملات الإزالة بنطاق المحافظةوأزالت الحملة المُنفذة تحت إشراف اللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد وتنفيذ اللواء هشام رفعت رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة فارسكور ومحمود بريك رئيس الوحدة المحلية لمدينة ميت أبو غالب والعقيد فادي لوقا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الزرقا بالتنسيق مع الجهات الأمنية، ٨ حالات بناء بالمخالفة بمركز ومدينة فارسكور على مساحة ١٠٧٠ مترا مربعا إضافة إلى إزالة حالة أخرى بمدينة ميت أبو غالب على مساحة ٢٠٠ م٢.