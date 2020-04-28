نفحة وبهجة ومال.. المسحراتي الصغير يطوف مع إخوته الشوارع في ليالي رمضان

بصوت جهوري وطبلته كسر حاجز الصمت الذي يعم المنطقة في تلك الساعات الهادئة من الليل، مسمعًا دقاته وصوت حنجرته الشوارع المجاورة، يجري مع عقارب الساعة ليوقظ النيام من سباتهم العميق، قبل أن يضرب مدفع الإمساك عن الطعام ويرفع أذان فجر يوم صوم جديد.





تشير الساعة بعقاربها الى الـ 12 منتصف الليل، يشق "علاء" الفتى الصغير صاحب الأعوام الـ 10، طريقه ممسكًا بطبلته وعصاه الصغيرة التي يدق بها، كل ليلة منذ بزوغ هلال رمضان في سماء المحروسة، يرافقه شقيقه "بهجت" الذي يكبره بـ 7 أعوام وابن خالته"أحمد".





يخرج المسحراتية الثلاثة من منزلهم بحي البساتين، متفرقين بشوارع دار السلام والبساتين حتى يجمعهم لقاء آخر بعد أن يؤدوا مهمتهم التي يجدون فيها رسالة، فيقول"علاء" لـ"صدى البلد":" احنا مهمتنا نسعد الناس ننادي عليهم ونضحكهم".





بأعلى صوت من أحباله الصوتية التي تطغى عليها الطفولة، يمر "علاء" وهو يرفع رأسه ويدق على طبلته بين الشوارع والمنازل مناديًا "اصحى يا نايم وحد الدايم"، يسكت مليًا ليلتقط أنفاسه ثم يكمل أناشيده "اصحى يا نايم صحي النوم احنا بقينا في شهر الصوم"، "رمضان كريم كل سنة وأنتم طيبين"، "السحور يا عباد الله السحور".





يدور برأسه ويبحث بعينيه بين النوافذ والبلكونات لعله يجد من يهبه نفحة من نفحات الشهر الكريم، حتى يأتيه الفرج بمن ينادي عليه ليعطيه من المال ما اقتدر ويطلب منه النداء "قول اصحى ياهدى"، تلمع عين "علاء" تحتل البسمة وجهه وهو ينادي:" اصحي يا سندريلا هدى.. صحي النوم احنا بقينا في شهر الصوم"، من شارع لأخر ومن نافذة لأخرى يسير "علاء" يشدو بما تعلمه على يد أخيه "بهجت" :"انا اتعلمت كل الكلام ده من أخويا بهجت".





لم يرثوا المهنة من والدهما ولكن الدنيا البستهما ثوبها بالصدفة فمنذ سنوات لم يستطع "بهجت"عدها وهو يطوف الشوارع، حتى جاء أخوه الصغير "علاء" وابن خالتهما "من وأنا عيل صغير بلف في الشوارع بالطبلة أصحي الناس عشان السحور، ولما أخويا بقى عنده 7 سنين اخدته معايا هو وأبن خالتي وبقى كتفنا في كتف بعض".





يستريح الثلاثي بعد ساعات من اللف على كعوب أقدامهم يتناولون السحور، ثم يعاودون لاستكمال عملهم حتى الفجر، ومن ثم يتقاسمون غنائم الليل ويعودون إلى منزلهم للغوص في نوم عميق حتى الظهر ليخرجوا إلى عملهم الآخر:"بنروح ننام شوية وبعدين ننزل نشتغل مع والدنا".





في الصباح وباقي أيام السنة يعمل الثلاثة في جمع القمامة وفرزها مع والدهم، والتقاط الرزق من مهن أخرى،:"بنشتغل في القمامة مع والدنا، ونصبة شاي بالليل ، اهو بنلقط رزقنا"، لم يثر فيروس كورونا المستجد الرعب في نفوسهم،" احنا بنتوكل على الله، وبنغسل أيدينا بالماء والصابون على طول، مش معانا غير التوكل على الله عشان نجيب قوت يومنا".

تجهل أقدام أي منهم طريق المدرسة أو حتى فك حروف أسمائهم، فيحكي "علاء وبهجت" بنبرة مملوءة بالأسى:" مدخلناش مدرسة احنا التلاتة ، من صغرنا واحنا بنشتغل في الشارع"، يتمنون لو أن تمنح لهم فرصة الجلوس على دكة الدارسين بإحدى المدارس، "نفسي اتعلم أوي" هذا ما يحلم "علاء" به ولكن الظروف أقوى منه.

تتلخص أحلامهم في أن ينعم أباؤهم بالصحة والعافية ،" مش عايزين حاجة من الدنيا غير إن والدنا ووالدتنا يكونوا بصحة كويسة، ونطلع أمنا الحج، ونتعلم حتى أسامينا".