حمو بيكا غلبان.. حسن شاكوش: بعد "بنت الجيران" أجري وصل لـ 30 ألف جنيه.. فيديو

قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش ، إن أجره قبل تسجيل أغنية بنت الجيران كان 5000 جنيه بدون الفرقة.









وأضاف شاكوش في حواره مع إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة" المذاع على قناة " القاهرة والناس": "بعد نجاح أغنية بنت الجيران وصل أجري إلى 30 ألف جنيه بالفرقة وبدون الفرقة 20 ألف جنيه".









وتابع حسن شاكوش: "ساعات بروح أفراح بالمجان حتى الآن، و هناك حفلات في الخارج كثيرة تم تأجيلها نتيجة ظروف انتشار فيروس كورونا ."









وفي سياق أخر قال حسن شاكوش إنه يمتلك اغاني تسببت في شهرته قبل العمل مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، مضيفا: "حمو بيكا طلب العمل معي وبدأنا في العمل سويا وبدأنا بمهرجان وداع يا دنيا وداع، ومفيش حد عمل التاني".









وتابع شاكوش: "حمو بيكا خرج في فيديوهات لمهاجمتي، وأي حد ممكن يسخن حمو بيكا وهو شخصية غلبانة".









وأكمل: "حمو بيكا بيقول أي كلام بشكل تلقائي وبشوف فيديوهاته بضحك".









برنامج شيخ الحارة هو أكثر البرامج الحوارية إثارة للجدل، بسبب تطرقها لقضايا جريئة وساخنة.









يذكر أن برنامج "شيخ الحارة" كانت تقدمه الإعلامة بسمة وهبة، قبل أن يتم إيقافه لمدة شهر من قبل المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام برئاسة مكرم محمد أحمد، وتنتقل "وهبة" إلى قناة ON.