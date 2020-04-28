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محافظات

"الحجر بدمياط" شفاء 30% من حالات العزل بمركز التعليم المدني

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:54 ص
الحجر الصحى بدمياط
الحجر الصحى بدمياط
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زينب الزغبي
صرح الدكتور إيهاب محمود إبراهيم، المشرف العام على الحجر الصحى بدمياط،"لصدى البلد" ، بأن المدينة الشبابية برأس البر، والتى تم تخصيصها للحالات الإصابة بفيروس كورونا ولكن المستقرة صحيا خرج منها  5 حالات وهناك ما يقرب من 60 حالة في طريقهم للتحسن والشفاء من فيروس كورونا المستجد.

وأوضح إبراهيم، أنه تم تخصيص سكن طالبات كلية الطب بجامعة الأزهر بدمياط الجديدة ،اليوم، للمخالطين للحالات للخضوع بالحجر الصحى لمدة 14 يوما للاطمئنان عليهم والتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وأشار بان الطاقم الطبي بالعزل متوفر له كافة الإمكانيات الطبية والمستلزمات وجميعهم يعملون داخل العزل ويؤدون دورهم الوطنى والإنسانى تجاه الحالات المصابة، وأن هناك مايقرب من 30 % من الحالات التى كانت موجودة بمركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة خرجت بالفعل بعد شفائها.

وأضاف، أن جميع حالات الاصابة بكورونا بدمياط من القادمين من الخارج نتيجتهم سلبية ولكنهم سيلتزمون العزل لمدة 14  يوم للاطمئنان عليهم في اطار اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من عدوى فيروس كورونا.
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