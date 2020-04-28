مسلسل سكر زيادة الحلقة ٤.. نبيلة عبيد تحاول ابتزاز نادية الجندي بسبب خطوبة هنادي مهنا

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سكر زيادة نشوب خلاف جديد بين عصمت " نادية الجندي " وكريمة " نبيلة عبيد" بسبب رغبة الأولى في إقامة حفل خطوبة ابنتها علا " هنادي مهنا" في الفيلا لكن الأخيرة ترفض.
ثم تتدخل جميلة " هالة فاخرة" صديقة عصمت من اجل اقناعنها ان تدفع عصمت ثمن ايجار الفيلا للخطوبة وهو مبلغ ٢٥ ألف جنيه.
ويتعرف ابن عصمت على مديرة اعمال كريمة " مي الغيطي" وتبدأ بالتغزل فيها لانه اعجبت بشكله وهيئته.
تدور أحداث المسلسل في إطار كوميدي حول عصمت وكريمة وجميلة، ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن اﻵن التعايش مع الوضع الراهن بالسكن في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون اﻷخرى في الاستحواذ على الفيلا.