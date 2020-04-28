مسلسل سكر زيادة الحلقة ٤.. نبيلة عبيد تحاول ابتزاز نادية الجندي بسبب خطوبة هنادي مهنا

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل سكر زيادة نشوب خلاف جديد بين عصمت " نادية الجندي " وكريمة " نبيلة عبيد" بسبب رغبة الأولى في إقامة حفل خطوبة ابنتها علا " هنادي مهنا" في الفيلا لكن الأخيرة ترفض.





ثم تتدخل جميلة " هالة فاخرة" صديقة عصمت من اجل اقناعنها ان تدفع عصمت ثمن ايجار الفيلا للخطوبة وهو مبلغ ٢٥ ألف جنيه.





ويتعرف ابن عصمت على مديرة اعمال كريمة " مي الغيطي" وتبدأ بالتغزل فيها لانه اعجبت بشكله وهيئته.



