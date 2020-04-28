في تصريحات جريئة.. حسن شاكوش: عمر كمال ملوش فلوس في بنت الجيران.. وحمو بيكا بيقول أي كلام.. ومحمد منير قالي اجتهد

حل مطرب المهرجانات حسن شاكوش، ضيفا أمس الاثنين ، على إيناس الدغيدي في برنامج " شيخ الحارة والجريئة " المذاع على قناة " القاهرة والناس"،وتحدث عن مشواره الفنى ويكشف حقيقة خلافه مع حمو بيكا وعمر كمال.





كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، سبب عدم استمراره في مشوار لعب كرة القدم، قائلا "لو كرة القدم إدتني كنت هحقق نجاح أكثر مما حققته في المهرجانات".





قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إن أغنية بنت الجيران ليست ملك الفنان عمر كمال، مضيفا:" الاغنية بنت الجيران بتاعتي انا وشيلت من صوتي وخليته يغني معايا فيها ".





قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه يمتلك اغاني تسببت في شهرته قبل العمل مع مطرب المهرجانات حمو بيكا، مضيفا:" حمو بيكا طلب العمل معي وبدأنا في العمل سويا وبدانا بمهرجان وداع يا دنيا وداع، ومفيش حد عمل التاني ".





قال مطرب المهرجانات حسن شاكوش، إنه يؤيد قرار هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء.





هاجم شيخ الحارة مطرب المهرجانات حسن شاكوش، بسبب قوله بأن المطرب محمد منير تواصل معه بعد تحقيقه نجاحا كبيرا .





كشف مطرب المهرجانات حسن شاكوش، تفاصيل ادعاء راقصة بانها كانت زوجته، قائلا:" لم أتزوجها ودي مزقوقة عليا وأعرفها بحكم العمل وتجمعنا صداقة طبيعية جدا".



