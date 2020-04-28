المدير الفني لـ جنوب أفريقيا يكشف كواليس تتويج أولمبي الفراعنة بأمم أفريقيا.. فيديو

أكد ديفيد نتولا المدير الفني للمنتخب الأولمبي الجنوب أفريقي و مدرب فريق شباب صن داونز أن المنتخب المصري أثناء بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما كان رائعا مشددا على أنه تواجها بمباراتين الوديتين وأكد لمساعديه أن المنتخب المصري من أبرز الفرق المؤهلة للتويج بالبطولة. الأولمبيأثناءالوديتينالمؤهلة





وأضاف في تصريحات لقناة " أون تايم سبورت " أنه حرص قبل مواجهة جنوب افريقي و المنتخب المصري في ربع نهائي البطولة على إعداد لاعبيه نفسيا وطالبهم بضرورة نسيان ما حدث بين المنتخبين في أمم أفريقيا 2019.





وتابع أنه حتى الآن لم يحدد أي من اللاعبين سينضم لمنتخب جنوب افريقيا خلال اولمبياد طوكيو مشددا على انه سيحرص على تجربه عدد من اللاعبين ليشاهد مدى انسجامهم مع باق المنتخب وادائهم.





وأكمل أن لحظة اقتحام لاعبي المنتخب المصري للمؤتمر الصحفي عقب التاهل لـ نهائي البطولة كانت لحظة جنونية مشددا على ان الجميع تفاجئ بما فيهم شوقي غريب المدير الفني للمنتخب.





وتابع أنه لم يكن أمامه سوى تقدير اللحظة الهامه للاعبي المنتخب المصري والشعور في ظل السعادة الغامرة التي كان عليها اللاعبين مشددا ان احتفظ باحباطه داخله.





وأضاف ان الـ 3 منتخبات الافريقية التي ستشارك في اولمبياد طوكيو من المؤكد انها ستقدم اداء جيد وتكون مصدر قلق لباقي المنتخبات.





اما عن محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب الاول فأكد أنه حال شارك مع المنتخب الاوليمبي في الاولمبياد سيكون مصدر قلق وخوف لـ الفرق المنافسة وسيكون اضافه للاعبي المنتخب وسيزيد من ثقتهم وأدائهم الرائع.