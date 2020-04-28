نيسان السعودية تطلق خدمة شراء السيارات عبر الإنترنت

بعد انتشار الوباء العالمى الجديد فيروس كورونا المستجد كوفيد -19 ، بات الجميع يناشد بفكرة التباعد الاجتماعى للحد من انتشار الفيروس ومحاصرته ، الى جانب محاولة استمرار تعافي الاقتصاد الذى أصبح على وشك الانهيار .





ولجأت بعض شركات السيارات وغيرها لبيع منتجاتها عبر الانترنت ، و قامت نيسان السعودية بإطلاق خدمة شراء سياراتها عبر الإنترنت حرصًا على المحافظة على العملاء وتوفير أقصى درجات الأمان والراحة.





ولكي تشتري سيارة نيسان عبر الإنترنت، يجب عليك استخدام خدمة سيارتك نيسان الجديدة إلى باب بيتك التي يمكنك الوصول إليها عبر موقعها الرسمى .





كل ما عليك فعله هو تسجيل بيانات الطلب المتضمنة ما يلي " الموديل المرغوب ، المدينة ، اللقب ، الاسم ، اسم العائلة ، رقم الجوال ، البريد الإلكتروني " . ثم التواصل معك بواسطة استشاري المبيعات خلال 24 ساعة لمناقشة طلبك ، وإرسال عرض السعر إليك مع توضيح آلية الدفع ، و رفع الأوراق وإنهاء الدفع ، وتوصيل سيارتك إلى باب بيتك .





كما يمكنك استعراض أي سيارة من سيارات نيسان على الموقع الإلكتروني قبل شرائها للتعرف عليها، وذلك يتضمنه " أنواع السيارات ، المواصفا، المميزات ، الأسعار ، الفئات ، معرض الصور ، الألوان ، الخارجية ، الداخلية ".