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توك شو

إنجي المقدم تكشف تفاصيل دورها بمسلسل لعبة النسيان

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:59 ص
انجي المقدم
انجي المقدم
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محمود محسن
قالت الفنانة إنجي المقدم، إن لديها خلفية في علم النفس لذا فإنها لعبت شخصية بهيرة بمسلسل لعبة النسيان الذي يتم عرضه حاليا بشكل متميز بتوضيح نوع من الهدوء والتماسك.

وأضافت " المقدم" خلال مداخلة لبرنامج القاهرة الآن، عبر فضائية العربية الحدث، أن هناك استعدادات تمت قبل الدخول إلى المسلسل.

وأوضحت أن هذا المسلسل يجمع بينها وبين الفنانة دينا الشربينى للمرة الرابعة، مؤكدة: "إحنا اصحاب وهذا يسهل علينا التعامل معا .. كما أن الشربينى موهبة وفنانة محترمة وذات حس عال وعيناها تمنح من أمامها المشاعر والأحاسيس".

وأشارت إلي أنها لم تشعر بالمعاناة نظرا للصداقة التى تجمعها بالفنانة دينا الشربينى، منوهة إلى أن هناك جيشا كاملا خلف الكاميرا يعمل تحت ضغط كبير ليخرج هذا العمل بهذا الشكل.

وقالت إن التصوير يستمر حتى نهاية شهر رمضان، مضيفة أن جميع الإجراءات الاحترازية يتم اتخاذها من جانب طاقم العمل للوقاية من فيروس كورونا.
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