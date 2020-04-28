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أخبار العالم

جلبت عليه سخرية لاذعة..ترامب يحذف 3 تغريدات عن نوبل والهامبورجر

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 12:55 ص
ترامب
ترامب
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قسم الخارجي

حذف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ثلاث تغريدات  بعد  صخب إعلامي دار حوله استمر ليومين، وهو ما يظهر حجم الانتقادات التي تلاحق ترامب خلال تغطية وسائل الإعلام لرئاسته واستجابته لتفشي الفيروس، وفق ما ذكرت صحيفة إندبندنت.

وحذف ترامب تغريدة من حسابه على تويتر بعد حديثه في إحاطة إعلامية ليلة الجمعة بعد 22 دقيقة فقط من نشرها ودون إجابة على الأسئلة.

وحذف كذلك تغريدة أشار فيها بشكل غير واقعي حول جائزة نوبل للصحافة.

في تغريدته الثالثة، أزال تغريدة  أخطأ فيها بكتابة اسم "هامبرجر"، وهو ما لاحظته صحيفة نيويورك تايمز.

وحول تغريدة ترامب التي كان يتكلم فيها جائزة نوبل  للصحافة، انتقده كثيرون، وقالوا إنه لا توجد جائزة نوبل للصحافة، وذكروا إنه ربما حاول من تغريدته الدعوة إلى تجريد الصحفيين من جوائزهم، مثل بوليتزر .

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