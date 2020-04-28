٢٨ أبريل.. ماذا يقول تاريخ ميلادك عنك وما هى نصيحة الأبراج لك

كثيرون لا يخطون خطوة دون متابعة الأبراج والفلك، ومعرفة حظهم على جميع جوانب الحياة العاطفية والصحية والمهنية والمالية.

كشفت خبيرة الأبراج عبير فؤاد على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي نصائح للمواليد شخصية اليوم في علم الأرقام.. لمواليد ٢٨ أبريل.





شخصية اليوم في علم الأرقام..





إذا كنت مولودا في يوم 28 أبريل فإن ذلك يعني أنك محب للخير وللجمال، وتحب الاتصالات والتبادل الفكري، ولديك موهبة في التعبير عن أفكارك بسهولة.. فقط انتبه من المبالغة في انفعالاتك ورغباتك!





نصيحة:



هذا العام يعتبر نهاية مرحلة في حياتك وقد تودع فيها ما لا يناسبك بلا ندم، لا تستسلم لمشاعر الحزن والغضب، والهروب من التفكير السلبي قد يكون مفيدا لك حتى آخر العام.

