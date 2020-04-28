سمية الخشاب عن مقلب فيفي عبده: اتغرقت ملح ومشتمتش بألفاظ بذيئة

قالت الفنانة سمية الخشاب، تعليقا على حلقتها ببرنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، والذي كانت تقدمه الفنانة فيفي عبده، :" كنت على علم بأنها حلقة في منزل الفنانة فيفي، نافية علمها بكونه مقلب.
وأشارت " الخشاب" خلال مداخلة عبر ماسنجر لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية "العربية الحدث"، إلي ان التماسك الذى ظهر به طوال الحلقة لأنها تعودت على مواجهة المواقف الصعبة بقوة .
وأضافت سمية الخشاب ، أن أكثر ما أثار خوفها عندما حملتها خادمة فيفي وأدخلتها دورة المياه بشكل مرعب .
وتابعت :" علي فكرة مكنتش بشتم بألفاظ بذيئة خلال البرنامج علي الرغم من أنهم كانوا وضعوا أصوات عند اكتشافي للمقلب ".
ونوهت إلى أنها اصطدمت سيارتها ذات مرة ولكنها استطاعت ان تتصرف وإنقاذ صديقتها وابنتها ، ساخرة :" أنا اتغرقت ملح في المقلب "