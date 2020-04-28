سمية الخشاب عن مقلب فيفي عبده: اتغرقت ملح ومشتمتش بألفاظ بذيئة

قالت الفنانة سمية الخشاب، تعليقا على حلقتها ببرنامج المقالب "خلي بالك من فيفي"، والذي كانت تقدمه الفنانة فيفي عبده، :" كنت على علم بأنها حلقة في منزل الفنانة فيفي، نافية علمها بكونه مقلب.



وأشارت " الخشاب" خلال مداخلة عبر ماسنجر لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية "العربية الحدث"، إلي ان التماسك الذى ظهر به طوال الحلقة لأنها تعودت على مواجهة المواقف الصعبة بقوة .



وأضافت سمية الخشاب ، أن أكثر ما أثار خوفها عندما حملتها خادمة فيفي وأدخلتها دورة المياه بشكل مرعب .



وتابعت :" علي فكرة مكنتش بشتم بألفاظ بذيئة خلال البرنامج علي الرغم من أنهم كانوا وضعوا أصوات عند اكتشافي للمقلب ".

