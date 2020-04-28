ترامب يتحدث عن صحة زعيم كوريا الشمالية

تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء الاثنين، عن الحالة الصحية لزعيم كوريا الشمالية، كيم يونج أون، بعد أنباء متضاربة بشأن حالته الصحية.





وقال ترامب إنه يعلم جيدا ما هي الحالة الصحية لرئيس كوريا الشمالية، ولكنه لن يتحدث عنها، متمنيا فقط أن يكون بخير.





وألمح الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، خلال المؤتمر الصحفي، إلى احتمال معاقبة الصين بسبب سماحها بانتشار فيروس كورونا حول العالم وما سببه من أضرار.





وقال ترامب في المؤتمر الصحفي مع لجنة العمل المعنية بمكافحة كورونا: "نجري حاليا تحقيقات معمقة في هذا الشأن، ولسنا سعداء من الصين، لأننا نؤمن أنه كان بالأمكان إيقاف الفيروس من مصدره ولذلك نقوم بتحقيقات جادة وقوية وسنحصل على الإجابة وسنعلمكم بالنتيجة".





وأشار ترامب إلى أن العقوبات قد تتمثل في دفع الصين أموالا طائلة وقال: "نتحدث عن أموال أكثر مما تتحدث به ألمانيا، هذا ضرر على نطاق العالم".





وأكد الرئيس الأمريكي إصراره من جديد على إعادة فتح الاقتصاد، وقال إن الأمريكيين يريدون العودة إلى العمل في أسرع وقت".





وقال ترامب بعد لقائه مجموعة من المدراء التنفيذيين لشركات صناعية حول أزمة كورونا "إن كل أجزاء البلاد هي في شكل جيد أو أنها ستصبح في حالة أفضل، استراتيجيتنا فعالة وأنقذت حياة الكثيرين، هناك تحسن في مواجهة الوباء في ولايات عدة".