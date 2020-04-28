أخبار الرياضة السعودية.. جوميز يقترب من الرحيل عن الهلال

نشر موقع صدى البلد مجموعة من أخبار الرياضة السعودية والتي نرصد لكم أبرزها خلال السطور التالية:













منذ نشأة الساحرة المستديرة، مرت كرة القدم بالعديد من المتغيرات، فرق وكيانات ودول تصعد على القمة في وقت من الأوقات، تسيطر على العالم أو على الأقل تفرض سيطرتها في دولها وقاراتها ، تفرض أسلوبها ليحاول الجميع إيقافهم.













أكدت تقارير صحفية تركية، اليوم الاثنين، أن نادي فنربخشة ، انضم لسباق الحصول على خدمات الفرنسي بافتيمبي جوميز، مهاجم نادي الهلال السعودي ضمن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.













تحدث سامي الجابر، أسطورة نادي الهلال السعودي، عن سبب وحجم خلفه مع سالم الدوسري، مهاجم الفريق الحالي، عندما كان يدربه موسم 2013-2014.







