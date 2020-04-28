نصائح للطلاب.. كيف تضع جدول لمذاكرتك في رمضان ؟

جاء شهر رمضان هذا العام بالتزامن مع استعداد الطلاب لامتحانات وعمل ابحاث نهاية الفصل الدراسى الثاني، لذا يجب على الطلاب بجميع المراحل الدراسية اتباع عدد من الإرشادات حتى يضعون جدول زمني للمذاكرة وحتى لا تعطلهم أجواء رمضان عن دراستهم والاستعداد للامتحانات.





1- تعد الساعات الاول بعد صلاة الفجر هي الأنسب للمذاكرة حيث يكون العقل قادر على الاستيعاب بشكل أكبر ولا يشعر الطالب بالجوع.





2- عليك تقليل ساعات الجلوس أنا التلفزيون حيث يمكنك متابعة أحد البرامج أو المسلسلات وليس كلها للترفيه .





3- من الأفضل اتباع نظام غذائي يساعدك على التركيز وشرب المياه كثيرا حتى لا يؤثر نقصها على التركيز طوال اليوم.





4- يوفر الجلوس بالمنزل نتيجة انتشار فيروس كورونا ، قدر من الوقت الذي يمكن الطالب من أخذ القسط الكافي من النوم حيث يساعد ذلك بشكل كبير في التركيز.





5- حاول أن تصل ساعات المذاكرة يوميا إلى ما يزيد عن 10 ساعات حيث تعد الأوقات الأنسب بعد صلاة العشاء وبعد الفجر .





جدير بالذكر أنه قد اقتصرت أنشطة الجامعات المصرية في شهر رمضان هذا العام علي بعض الأعمال والمبادرات الخيرية، حيث غابت الأنشطة الرياضية والترفيهية عن الساحة نظرا لما تمر به مصر من انتشار فيروس كورونا المستجد.