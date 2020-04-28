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فن

ياسمين عبد العزيز تتألق مع ابنتها.. شاهد

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:16 ص
صدى البلد
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مصطفى كرم

شاركت الفنانة ياسمين عبد العزيز جمهورها بصورة جديدة لها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.


وتألقت ياسمين عبد العزيز بالصورة مع نجلتها بالصورة التي نشرتها عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك "وعسل زى أمها ما شاء الله  ربنا يحميكم يارب أنت عسل امها" و "عسوله عسوله اوي اوي اوي اوي اوي اوي اوي بجد بنتك بسم الله ماشاء الله ربنا يحفظك من كل سوء ومكروه ارق تحياتي يا عزيزتي الغالية الرقيقه الفاضله والحمد لله" و "منوره الشاشه كل سنه وانت اجمل ابتسامه وقمر ودم زي العسل ان شاء الله نجاح علطول".


يذكر أن الفنانة ياسمين عبد العزيز تصدرت تريند موقع جوجل في الفترة الأخيرة ، بعد حذف الفنان وائل عبدالعزيز شقيق الفنانة ياسمين عبدالعزيز منشوره الفاضح الذى طالب شقيقته من خلاله إعلان زواجها السري من الفنان أحمد العوضي بعد الهجوم عليه من متابعيه من خلال حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك".

وكتب وائل عبدالعزيز علي حسابه بموقع فيسبوك : "بص يا بني أنا لما فاض بيا آخر مرة بعتلك رديت علّيا وشتمت فيا وفي عيلتي، الغلط مش عليك الغلط على اللي سابتك تغلط في أهلها كلهم واللي يسمح لحد يغلط في أهله يسمح بأي حاجة تاني تحصلهم".

وأضاف وائل: "أنا عايز أعرف دلوقتي إنتوا إزاي عايشين مع بعض في البيت والشغل بدون صفة ولو في صفة محدش صرح بيها ليه!! أنا بردو اللي بعمل فضايح وهيا دي الأصول!! ماتعلنوا جوازكم، طيب قسمًا بالله أنا مش هسيب حقي وسمعتي وسمعة أهلي إلا لما الأمور تتحط في نصابها الصحيح.. واللي هيغلط فيا زي الناس اللي فاتت من الزملاء المطبلاتيه أنا هاخد حقي بالقانون وأخيرًا للناس المحترمة لو ليك أخت حط نفسك مكاني ؟!".



وتخوض الفنانة ياسمين عبد العزيز سباق رمضان 2020 بـ مسلسل "ونحب تاني ليه"، من تأليف عمرو محمود ياسين، ومن إنتاج شركة "سينرجي"، وإخراج مصطفى فكري، ويشاركها البطولة كريم فهمي.

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