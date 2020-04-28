ام جي mg تقرر رفع أسعارها تزامنا مع فتح باب ترخيص السيارات

بعد الإعلان عن فتح باب الترخيص للسيارات الجديدة، تتهافت شركات السيارات على عمل عروض خاصة للعملاء، خصوصا عروض الصيانة، ولكن بعض التوكيلات رفعت شعارا آخر وهو زيادة الأسعار تزامنا مع فتح باب الترخيص للسيارات الزيرو، وفي هذا السياق قرر وكيل سيارات ام جي رفع الأسعار.





زادت أسعار mg في مصر طبقا للأسعار المعلنة على الصفحة الرسمية للشركة، فجاءت أسعار الفئة الثانية من سيارات MG RX5 في مصر زيادة محدودة في السعر وصلت إلى 5000 جنيه، وقررت الشركة رفع سعر الفئة الثانية التي تحمل اسم Comfort إلى 339.990 ألف جنيه بعد أن كان سعرها في السابق 334.990 ألف جنيه، ولم تحدد الشركة سبب زيادة سعر السيارة ولكن يمكن تفسير ذلك بوجود فارق سعري يسمح بتلك الزيادة بين الفئة الأولى والثالثة.

وتأتي أسعار MG RX5 بعد زيادة الفئة الثانية كالآتي:

Classic 319.990 ألف

Comfort 339.990 ألف

Luxury 369.990 ألف.