محافظ الشرقية يكشف عن حقيقة عزل ٩٣٠ شخصا..فيديو

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، أنه على الرغم من وجود ٦٣ إصابة بالمحافظة فإن الأمور تحت السيطرة والوضع مطمئن.





وأضاف غراب خلال مداخلة هاتفية لبرنامج القاهرة الآن عبر فضائية العربية الحدث أن هناك أكثر من ٩٣٠ شخصا مخالطين للحالات المصابة تم عزلهم وتوفير كل متطلباتهم.





وتابع محافظ الشرقية أنه سيستمر غلق المساجد وتعليق كافة الأنشطة الجماعية بالمساجد، ويقتصر رفع الأذان من المساجد فقط دون الزوايا والمصليات، بناءا على قرارات وزارة الأوقاف.





وأشار الدكتور ممدوح غراب أن المصانع تلتزم بالإجراءات الاحترازية للحفاظ على العاملين فيها، مؤكدا أن الوضع غير مقلق.



