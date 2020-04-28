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أخبار العالم

شركة بوينج تعلن موعد عودة العمال للمصانع

الثلاثاء 28/أبريل/2020 - 02:02 ص
صدى البلد
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قسم الخارجي
أعلنت شركة بوينج الأمريكية، الإثنين، أنها تخطط لإعادة فتح مصنع دريملاينر في ولاية كارولينا، في أوائل مايو؛ بعد أن أغلقت عملياتها هناك لمدة شهر تقريبًا بسبب فيروس كورونا.

وذكرت قناة "سي إن بي سي" الأمريكية أن العمال بدأوا في العودة، الأسبوع الماضي، إلى مصانع الشركة في منطقة سياتل، موطن غالبية إنتاج طائرات بوينج، مع اتخاذ احتياطات جديدة مثل زيادة المسافات بين الموظفين، وذلك بعد أن أعلنت عن الإغلاق المؤقت الشهر الماضي.

 وقالت بوينج إنها زادت التنظيف في جميع أنحاء منشأة نورث تشارلستون بولاية كارولينا الجنوبية، وأضافت محطات تعقيم اليدين وستشجع العمال على إحضار وارتداء أقنعة القماش أو أغطية الوجه الأخرى.

وأضافت الشركة: "سيطلب من بعض أعضاء الفريق ارتداء أقنعة وقائية، والتي سيتم توفيرها، في مناطق معينة عند العمل عن قرب". 

وِأشارت إلى أنها سيكون لديها أيضًا فحص طوعي لدرجة الحرارة للعاملين الذين يستخدمون الماسحات الضوئية الحرارية التي لا تعمل باللمس.

 وتعاني بوينج وعملاء شركات الطيران من تأثير فيروس كورونا الذي دمر الطلب على السفر جوًا واعدًا بسوق كئيب للطائرات الجديدة.
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